Resumen: Coquimbo dio un paso más al título y la UC se quedó con el clásico ante la U

La fecha 25 de la Liga de Primera quedó marcada por un nuevo triunfo de Coquimbo Unido, elenco que quedó a una victoria de consagrarse por primera vez en la máxima categoría del fútbol chileno, y por la celebración de Universidad Católica, que se quedó con el clásico universitario ante Universidad de Chile.

La acción se concentró en jornada dominical con el elenco cruzado festejando ante su clásico rival gracias al solitario gol de Alfred Canales.

Ese resultado dejaba a Coquimbo Unido sin opciones de celebrar el título en Rancagua, no obstante, ello no mermó la actitud del cuadro dirigido por Esteban González y un gol de Matías Palavecino en el inicio del segundo tiempo sentenció el partido más allá del sufrimiento final, donde Diego Sánchez fue figura al tapar un penal en los descuentos.

En otros resultados de la jornada, Palestino se hizo fuerte como dueño de casa y venció por 2-1 a un Everton que cada vez se complica más con la zona de descenso.

Mientras que Deportes La Serena se tomó un respiro en la zona roja al vencer por 2-1 a Audax Italiano, elenco que cedió terreno en su intento por ser Chile 2.

En Talcahuano, Huachipato y Deportes Iquique igualaron 1-1 en una repartición de puntos que sirve de poco al cuadro celeste, colista absoluto del torneo.

Cobresal, en tanto, sumó valiosos puntos en su intento por acceder a Copa Sudamericana al vencer por 1-0 a una Unión Española que sigue sufriendo en la parte baja.

Además, La Calera prácticamente aseguró su permanencia tras vencer por 3-0 a Ñublense.

Los resultados de la fecha 25

Tabla de posiciones:

Goleadores:

Así se juega el torneo:

La Liga de Primera se desarrollará en dos ruedas de 15 fechas cada una, debiendo al finalizar el torneo anual haber completado 30 fechas, que se disputarán en la modalidad todos contra todos.

- Clasificación a copas internacionales:

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Libertadores 2026:

a) El Club que resulte primero en la tabla de posiciones del Campeonato, el que se denominará para estos efectos: CHILE 1.

b) El Club que resulte segundo en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: CHILE 2.

c) El Club que resulte tercero en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: CHILE 3.

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Sudamericana 2026:

a) El Club que resulte cuarto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 1.

b) El Club que resulte quinto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 2.

c) El Club que resulte sexto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 3.

d) El Club que resulte séptimo en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 4.

El cuarto cupo para la Copa Libertadores, CHILE 4, se encuentra reservado para el campeón de la Copa Chile.

Si el campeón de la Copa Chile clasifica a la Copa Sudamericana, quedará clasificado para la Libertadores, llenándose los cupos de clasificación a la Sudamericana por los clubes que correspondan de acuerdo con el artículo 86.

Si el Campeón de la Copa Chile clasifica a la Libertadores como CHILE 1, 2 o 3, el cupo CHILE 4 será ocupado por el otro finalista de la Copa Chile.

Sin embargo, si el otro finalista de la Copa Chile también estuviere clasificado como CHILE 1, CHILE 2 o CHILE 3 a la Libertadores, ocuparán el CHILE 3 y CHILE 4 de dicha competencia los que hubieren obtenido el tercer y cuarto lugar del Campeonato regulado por estas Bases, clasificando a la Sudamericana los clubes que resultaren enlos lugares 5° al 8° en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases.