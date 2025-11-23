Resumen: Coquimbo igualó al "Ballet Azul', mientras la UC, la U y Colo Colo pelean por las copas

La fecha 28 de la Liga de Primera 2025 estuvo marcada por el histórico registro que alcanzó el ya campeón Coquimbo Unido, los triunfos de Universidad Católica, Universidad de Chile y Colo Colo que encendieron la lucha por los cupos a copas internacionales, y una dramática definición en la zona de descenso a solo dos jornadas del final.

El cuadro "Pirata" celebró su flamante título en el clásico regional ante Deportes La Serena. Pese a comenzar en desventaja, el campeón se impuso de manera agónica por 2-1 y alcanzó su 16° triunfo consecutivo, igualando el histórico récord del "Ballet Azul" de Universidad de Chile, conseguido entre 1962 y 1963. Curiosamente, su racha será puesta a prueba en la penúltima jornada precisamente ante el cuadro "laico".

La principal batalla se vive en la lucha por el "Chile 2", que otorga un cupo directo a la Copa Libertadores 2026. En esa pelea, Universidad Católica se afianzó en el segundo lugar al vencer por 2-1 a Palestino, sumando 54 puntos. Le sigue Universidad de Chile, que superó por la mínima a O'Higgins y escaló a la tercera posición con 51 unidades, puesto que da acceso a la fase previa del certamen continental.

Más atrás, Colo Colo se metió de lleno en la zona de Copa Sudamericana tras golear por 4-1 a Unión La Calera. Con este resultado, el "Cacique" escaló al séptimo lugar con 44 puntos, adueñándose por ahora del último cupo a torneos internacionales. Por encima se mantienen O'Higgins (50), Audax Italiano (46 tras victoria sobre Everton) y Palestino (45), en una apretada disputa.

En la parte baja de la tabla, la lucha por la permanencia tuvo resultados clave. Deportes Iquique, colista del torneo, dio otra sorpresa y venció por 2-1 a Cobresal en el Tierra de Campeones, un triunfo de oro que le permite llegar a 21 puntos y seguir con una mínima esperanza. En una "final" por el descenso, Deportes Limache venció por 1-0 a Unión Española, superándola en la tabla y hundiendo a los "hispanos" en la zona roja junto a los "Dragones Celestes".

La fecha se cierra el lunes con el duelo entre Ñublense y Huachipato.

Los resultados de la fecha 28:

Tabla de posiciones:

Goleadores:

Fecha 29 - Programación

Cobresal vs. Colo Colo (viernes 28, 20:00 hrs)

Huachipato vs. Universidad Católica (sábado 29, 12:00 hrs)

Deportes La Serena vs. Palestino (sábado 29, 18:00 hrs)

Audax Italiano vs. Ñublense (sábado 29, 18:00 hrs)

Unión La Calera vs. Deportes Limache (domingo 30, 18:00 hrs)

Everton vs. Deportes Iquique (domingo 30, 18:00 hrs)

Unión Española vs. O'Higgins (domingo 30, 18:00 hrs)

Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido (lunes 1, 20:00 hrs)

Así se juega el torneo

La Liga de Primera se desarrollará en dos ruedas de 15 fechas cada una, debiendo al finalizar el torneo anual haber completado 30 fechas, que se disputarán en la modalidad todos contra todos.

- Clasificación a copas internacionales:

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Libertadores 2026:

a) El Club que resulte primero en la tabla de posiciones del Campeonato, el que se denominará para estos efectos: CHILE 1.

b) El Club que resulte segundo en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: CHILE 2.

c) El Club que resulte tercero en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: CHILE 3.

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Sudamericana 2026:

a) El Club que resulte cuarto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 1.

b) El Club que resulte quinto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 2.

c) El Club que resulte sexto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 3.

d) El Club que resulte séptimo en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 4.

El cuarto cupo para la Copa Libertadores, CHILE 4, se encuentra reservado para el campeón de la Copa Chile.