Resumen de la fecha: La UC clasificó a Libertadores y Colo Colo se quedó con las manos vacías

Se jugó la última fecha de la Liga de Primera y como corolario Universidad Católica y O'Higgins sellaron su clasificación a la fase grupal de la Copa Libertadores, Universidad de Chile y Cobresal se metieron en Sudamericana y Deportes Iquique se transformó en el segundo descendido.

En el Claro Arena, el cuadro cruzado venció por 2-1 a Unión La Calera y se quedó con el Chile 2 por lo que jugará la fase grupal del principal certamen continental en 2026.

O'Higgins, en tanto, superó por lo justo a Everton y se metió en la segunda fase previa de la Libertadores en un resultado que dejó a Universidad de Chile, que venció por 2-3 a Deportes Iquique, con el consuelo de clasificar a la Copa Sudamericana, enviando además al conjunto nortino al descenso.

En la zona media, Colo Colo se quedó con las manos vacías luego de caer por 1-2 ante Audax Italiano y desaprovechar el triunfo por 5-0 de Ñublense a Cobresal, cuadro que logró el cuarto y último cupo al segundo torneo en importancia.

En otros partidos que quedaron solo para la estadística, Palestino y Huachipato igualaron 2-2.

El campeón Coquimbo Unido venció por 4-2 al descendido Unión Española, y Deportes Limache superó por 1-0 a Deportes La Serena en un duelo de equipos que escaparon de la zona roja.

Los resultados de la fecha 30:

Tabla de posiciones:

Goleadores:

Así se juega el torneo

La Liga de Primera se desarrollará en dos ruedas de 15 fechas cada una, debiendo al finalizar el torneo anual haber completado 30 fechas, que se disputarán en la modalidad todos contra todos.

- Clasificación a copas internacionales:

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Libertadores 2026:

a) El Club que resulte primero en la tabla de posiciones del Campeonato, el que se denominará para estos efectos: CHILE 1.

b) El Club que resulte segundo en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: CHILE 2.

c) El Club que resulte tercero en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: CHILE 3.

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Sudamericana 2026:

a) El Club que resulte cuarto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 1.

b) El Club que resulte quinto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 2.

c) El Club que resulte sexto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 3.

d) El Club que resulte séptimo en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 4.

El cuarto cupo para la Copa Libertadores, CHILE 4, se encuentra reservado para el campeón de la Copa Chile.