Resumen: Unión Española descendió y la U frenó la racha del campeón Coquimbo Unido

Este martes se completó la fecha 29 de la Liga de Primera, la penúltima de la competencia, que quedó marcada por el descenso que sufrió Unión Española, la salida de Colo Colo en la zona de copas y el empate de Universidad Católica, y el fin de la racha de victorias del campeón Coquimbo Unido, tras empatar con U. de Chile.

La pelea por la permanencia concentró las miradas el domingo, con tres duelos en paralelo, siendo Unión Española el primero en perder la categoría, tras caer por 2-4 ante O'Higgins en Santa Laura.

Los hispanos quedaron en el último lugar del torneo, con 21 puntos, sin chances matemáticas de salvación en la fecha final; O'Higgins, en cambio, trepó al tercer lugar con 53 puntos, y sigue en la pugna por conseguir uno de los cupos a la Copa Libertadores de 2026.

Distinta suerte tuvo Deportes Iquique. El cuadro nortino también estaba en peligro de descender en esta fecha, pero logró la tarea en Viña del Mar y venció a Everton, estirando la pelea hasta la próxima semana, y de paso también comprometió a los ruleteros en esta definición.

Los "Dragones Celestes" están penúltimos con 24 unidades, mientras que los viñamarinos marchan antepenúltimos, con 26, por lo que será decisiva la última fecha.

Por otro lado, Deportes Limache se salvó de todas estas sufridas definiciones, al vencer por 0-1 a Unión La Calera. Los "Tomateros" sumaron 28 puntos, salvaron la categoría y respiran tranquilos, pensando incluso en clasificar a la Copa Libertadores, gracias a la final que disputarán ante Huachipato en la Copa Chile.

Al otro de la tabla, el campeón Coquimbo Unido perdió su racha de victoria consecutivas y no pudo superar el récord del "Ballet Azul" de la U, tras empatar 1-1 con el cuadro azul en Santa Laura.

Los piratas finalmente registraron 16 victorias consecutivas, igual que el "Ballet Azul", que lo hizo entre 1963 y 1964.

El "chuncho", en tanto, sumó un punto con sabor a derrota, ya que quedó cuarto en la tabla, con 52 puntos, y no depende de sí mismo para alcanzar un cupo a la Copa Libertadores del próximo.

Distinta situación vive Universidad Católica, que empató sin goles en su visita a Huachipato en Talcahuano, y quedó con 55 puntos en el segundo puesto, dependiendo de sí mismo en la última jornada para conseguir el "Chile 2", el cupo directo a la fase grupal de la Copa Libertadores.

Complicado en la pelea por clasificar a copas internacionales está Colo Colo. El cuadro albo debía ganar para dar un paso decisivo rumbo a la Sudamericana, pero perdió con Cobresal en El Salvador, por 3-0, y ahora dependen de ganar y que en paralelo los "mineros" caigan en la última fecha para obtener el último cupo.

Quien si celebró su clasificación a la Sudamericana fue Palestino, que batió con un 0-3 a Deportes La Serena en La Portada. Lo mismo hizo Audax Italiaino, quien complicó al "Cacique" -justamente su rival en el cierre- y sacó sus pasajes con un 1-0 sobre Ñublense.

La Liga de Primera terminará este fin de semana, con el desarrollo de la fecha 30, que se disputará entre el viernes 5 y el domingo 7 de diciembre, con varios duelos en simultáneo.

Los resultados de la fecha 29:

Tabla de posiciones:

Goleadores:

Fecha 30 - Programación

Viernes 5 de diciembre

Palestino vs. Huachipato. 20:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna

Sábado 6 de diciembre

Universidad Católica vs. Unión La Calera. 18:00 horas. Claro Arena.

Deportes Iquique vs. Universidad de Chile. 18:00 horas. Estadio Tierra de Campeones.

Coquimbo Unido vs. Unión Española. 18:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso.

Deportes Limache vs. Deportes La Serena. 18:00 horas. Estadio Municipal "Lucio Fariña".

O'Higgins vs. Everton. 18:00 horas. Estadio Codelco El Teniente.

Domingo 7 de diciembre

Colo Colo vs. Audax Italiano. 18:00 horas. Estadio Monumental.

Ñublense vs. Cobresal. 18:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún".

Así se juega el torneo

La Liga de Primera se desarrollará en dos ruedas de 15 fechas cada una, debiendo al finalizar el torneo anual haber completado 30 fechas, que se disputarán en la modalidad todos contra todos.

- Clasificación a copas internacionales:

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Libertadores 2026:

a) El Club que resulte primero en la tabla de posiciones del Campeonato, el que se denominará para estos efectos: CHILE 1.

b) El Club que resulte segundo en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: CHILE 2.

c) El Club que resulte tercero en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: CHILE 3.

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Sudamericana 2026:

a) El Club que resulte cuarto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 1.

b) El Club que resulte quinto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 2.

c) El Club que resulte sexto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 3.

d) El Club que resulte séptimo en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 4.

El cuarto cupo para la Copa Libertadores, CHILE 4, se encuentra reservado para el campeón de la Copa Chile.