Se analiza enroque en programación para los duelos de la UC y Coquimbo

Luego del desarrollo de la fecha 25, en Quilín se evalúa un cambio de programación en la Liga de Primera, ante la posibilidad que Coquimbo Unido consolide el título en la jornada 26.

Como conocimos en Cooperativa Deportes, en la ANFP se abrió la puerta para un eventual intercambio en el calendario el duelo de los "piratas" ante Unión La Calera con el de Universidad Católica y O'Higgins.

Coquimbo debe recibir a los rojos este domingo 2 de noviembre a las 17:30 horas, mientras que la UC enfrentará a los celestes un día antes, el sábado 1 a las 20:30 en el Claro Arena.

El espíritu del posible cambio, similar al que se dio el fin de semana pasado, es que Coquimbo logre el título en cancha, pues una derrota de los "cruzados" haría que los aurinegros sean campeones antes de jugar.