Se consumó la pesadilla: Unión Española perdió la categoría tras dura derrota ante O'Higgins

Unión Española consumó su pesadilla y perdió la categoría después de 28 años, tras sufrir una amarga derrota por 2-4 ante O'Higgins en el Estadio Santa Laura, en la penúltima fecha de la Liga de Primera 2025.

La derrota dejó a los hispanos en el último lugar, con 21 puntos, sin chances matemáticas de salvarse en la última fecha, en donde deberá enfrentar al campeón Coquimbo Unido.

El dinámico desarrollo del cotejo solo tuvo alegrías para el cuadro anfitrión apenas comenzó, ya que Gonzalo Castellani (14') capitalizó un error de la defensa forastera y abrió la cuenta con un golazo que despertó la ilusión en Independencia.

No obstante, los rancagüinos demostraron su buen momento para responder a su rival luego de un rebote en el que Martín Sarrafiore (25') se lució con un sombrerito para definir fuerte al primer palo y vulnerar la resistencia de Martín Parra.

La igualdad se mantuvo hasta después del entretiempo, donde el desgaste emocional le jugó una mala pasada a los "hispanos" cuando Maximiliano Romero (49') marcó el tanto que dio al conjunto "celeste" una ventaja que no soltó.

Si bien Bruno Jauregui (83') convirtió un empate transitorio que poco servía para seguir peleando por mantener la categoría, fueron los goles de Juan Leiva (90+2') junto a Francisco González (90+7') los que sentenciaron la suerte del cuadro anfitrión.

En contraste a la tristeza de los dirigidos por Gonzalo Villagra estuvo la alegría de los pupilos de Francisco Meneghini, quienes se metieron de lleno en el tercer lugar con 53 puntos y miran de reojo la clasificación a la Copa Libertadores del siguiente año.

En la última fecha, los de "Paqui" tendrán que enfrentarse a un Everton que también está peleando por mantener la categoría, el 6 de diciembre a las 20:00 horas. Los viñamarinos son antepenúltimos con 24 positivos.