TNT Sports se negó a suspender el clásico universitario

Las gestiones iniciadas por Universidad de Chile a través de Pablo Milad, presidente de la ANFP, para suspender el clásico ante Universidad Católica finalmente no llegaron a buen puerto.

Esto, porque, de acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, si bien el dirigente curicano intentó una negociación, rápidamente todo quedó en nada luego de la negativa de TNT Sports.

Según la misma fuente, la cadena televisiva que transmite el fútbol chileno quedó fortalecida luego lograr el acuerdo que implicó la creación de un tercer torneo para saldar una deuda que acumula la ANFP tras la suspensión de partidos tras el estallido social y en medio de la pandemia.

Así, el duelo entre la UC y la U se jugará en el Claro Arena el próximo 26 de octubre a las 12:30 horas, solo tres días después del partido de los azules ante el elenco "granate" en el Nacional y cuatro días antes de la revancha.