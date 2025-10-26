Triunfo de la UC sobre la U aplazó opción de Coquimbo para ser campeón

La victoria 1-0 que logró Universidad Católica sobre U. de Chile en el clásico estudiantil alargó al menos una semana la definición de la Liga de Primera, donde Coquimbo Unido mantiene la principal chance de ser campeón.

El cuadro "pirata" esperaba un empate en el duelo disputado en Claro Arena, con lo que necesitaba solo un triunfo ante O'Higgins este domingo a las 18:00 horas para ceñir su primera corona en el fútbol de honor.

El resultado aplazó esta chance, debido a que los "cruzados" llegaron a 48 puntos y son escoltas del líder, que maneja 59 unidades, a falta de cinco fechas.

Si Coquimbo vence a O'Higgins, llegará a 62 puntos y la UC aún tendrá oportunidad matemática de alcanzarlos.

En el caso que los celestes alcancen el triunfo, llegarán a 47 puntos y también seguirán en carrera por el título, pues tendrán chance de completar 62 unidades hasta el final del torneo.