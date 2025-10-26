Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago26.9°
Humedad21%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Triunfo de la UC sobre la U aplazó opción de Coquimbo para ser campeón

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El resultado del clásico estudiantil prolongó la definición de la Liga de Primera.

Triunfo de la UC sobre la U aplazó opción de Coquimbo para ser campeón
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La victoria 1-0 que logró Universidad Católica sobre U. de Chile en el clásico estudiantil alargó al menos una semana la definición de la Liga de Primera, donde Coquimbo Unido mantiene la principal chance de ser campeón.

El cuadro "pirata" esperaba un empate en el duelo disputado en Claro Arena, con lo que necesitaba solo un triunfo ante O'Higgins este domingo a las 18:00 horas para ceñir su primera corona en el fútbol de honor.

El resultado aplazó esta chance, debido a que los "cruzados" llegaron a 48 puntos y son escoltas del líder, que maneja 59 unidades, a falta de cinco fechas. 

Si Coquimbo vence a O'Higgins, llegará a 62 puntos y la UC aún tendrá oportunidad matemática de alcanzarlos.

En el caso que los celestes alcancen el triunfo, llegarán a 47 puntos y también seguirán en carrera por el título, pues tendrán chance de completar 62 unidades hasta el final del torneo.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada