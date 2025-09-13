Franco Troyansky se convirtió en el héroe de Audax Italiano luego de anotar los dos tardíos goles que permitieron vencer por 3-4 a Unión Española en el Estadio Santa Laura, por la fecha 23 en la Liga de Primera. Tras esto, el atacante argentino terminó siendo expulsado por una falta que le valió su segunda amarilla.

