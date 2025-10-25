U. Católica y U. de Chile se enfrentan en un clásico decisivo por el boleto a la Copa Libertadores

El Clásico Universitario vivirá un nuevo capítulo este domingo a las 12:30 horas (15:30GMT), el primero a disputarse en el Claro Arena. Allí, Universidad Católica recibe a Universidad de Chile por la fecha 25 en la Liga de Primera buscando dirimir quien se quedará con el cupo "Chile 2" para la siguiente Copa Libertadores.

Los precordilleranos atraviesan su mejor momento de la temporada y acumulan siete victorias consecutivas. Esto, los tiene consolidados en el segundo lugar con 45 puntos y como único escolta del sólido liderato que maneja un Coquimbo Unido que domina la tabla con 59 unidades.

No obstante, la inauguración del renovado recinto y la llegada de Daniel Garnero fortaleció a los "Cruzados". En tres compromisos disputados solo saben de triunfos y acumulan cinco goles a favor y apenas uno en contra.

Para esta oportunidad, la UC no pretende guardarse nada y formará con: Vicente Bernedo; Tomás Asta-Buruaga, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Gary Medel, Jhojan Valencia, Cristian Cuevas; Diego Valencia, Fernando Zampedri y Eduard Bello.

Con la vuelta del "Pitbull": La formación de Universidad Católica para el clásico frente a la U

Ante ellos estará una Universidad de Chile que llega rezagada al ocupar la quinta ubicación con 42 puntos, pero que mantiene un partido pendiente. Esto último, lo hace mantener vivas las aspiraciones en un torneo donde han acumulado resultados irregulares en contraste a su campaña en la Copa Sudamericana.

Para colmo, los "azules" fuera de casa se han visto bastante diezmados. Apenas tres victorias en once partidos en esta condición datan de su desbalance en comparación a cuando reciben a equipos en el Nacional. Incluso, su último festejo fuera en todas las competiciones fue a finales de julio ante Unión La Calera.

Pese a que deben afrontar las semifinales del torneo internacional, Gustavo Álvarez tampoco dejará nada al azar y alineará a: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Marcelo Díaz, Felipe Salomoni; Javier Altamirano, Lucas Assadi y Nicolás Guerra

La alineación de Universidad de Chile para el clásico frente a la UC en el Claro Arena

Dentro de las noticias positivas para la U, el historial les sonríe. Entre los últimos cinco partidos disputados ante su acérrimo rival ganó en cuatro y solo perdió en uno, por lo que esto le da alas para convertirse en el primer equipo que instale su nombre como vencedor en el Claro Arena.

Con el arbitraje de Juan Lara, todos los detalles en torno a este nuevo derbi podrás seguirlos a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl en conjunto a la transmisión de Cooperativa Deportes.