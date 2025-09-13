Un doblete de Maximiliano Romero permitió la ajustada victoria de O'Higgins ante Palestino
Maximiliano Romero fue el encargado de liderar el ajustado triunfo 1-2 de O'Higgins sobre Palestino en La Cisterna. El atacante trasandino convirtió dos tantos de buena factura y así pudo superar a su rival pese al descuento de Joe Abrigo, quien anotó desde un tiro libre.
