Un Zampedri legendario se alzó como hexagoleador del fútbol chileno en 2025

Luego de otra gran temporada, el delantero nacionalizado chileno Fernando Zampedri, a sus 37 años, ha vuelto a escribir su nombre con letras doradas en la historia grande del balompié nacional.

Tras el pitazo final de la temporada 2025, el delantero nacido en Chajarí se confirmó oficialmente como el goleador del Campeonato Nacional, superando en una reñida recta final a Leonardo Valencia y Diego Coelho.

Con esta nueva distinción, Zampedri alcanza una marca que parecía imposible: ser el hexagoleador del fútbol chileno (2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025). Un hito que no solo iguala la cantidad de trofeos de máximo anotador de Esteban Paredes, sino que lo supera en un aspecto demoledor: el "Toro" lo ha conseguido de manera consecutiva y con una sola camiseta, la de la Franja.

El 2025 no fue sencillo para la UC, pero los goles de su capitán nunca faltaron. Con 16 conquistas en 30 fechas, Zampedri fue el faro ofensivo del equipo dirigido por el cuerpo técnico cruzado, siendo clave para asegurar el cupo de Chile 2 a la próxima Copa Libertadores.

"Es un orgullo tremendo. Cuando llegué a Chile nunca imaginé que lograría algo así. Esto es fruto del trabajo de todo el equipo y del cariño de la gente que siempre me bancó", declaró el artillero tras el triunfo ante La Calera.

Así quedó la tabla de goleadores