Unión Española batió a Huachipato y dio un enorme respiro en la lucha por evitar el descenso

Unión Española venció por 4-2 a Huachipato en un intenso duelo en el inicio de la fecha 24 de la Liga de Primera en el Estadio Santa Laura, resultado que permitió a los "hipanos" dejar momentáneamente la zona de descenso.

En un primer tiempo inspirado de los hispanos, Franco Ratotti rompió el nerviosismo para su equipo con el primer gol de la jornada a los 17'.

Asimismo, el elenco de Independencia manejó las acciones y cerró la primera mitad ganando 3-0 con goles de Pablo Aránguiz a los 39' e Ignacio Jeraldino al 45+1'.

En el complemento se mantuvo la fricción en ambas áreas y tras una falta sobre Luciano Arriagada en el área rival, Lionel Altamirano puso el primer descuento para Huachipato (60').

Solo cuatro minutos después, Jeraldino repuso la ventaja para los rojos, la cual se volvió a reducir tras una nueva definición desde los 12 pasos para los acereros, esta vez de Cris Martínez en el 72'.

De este modo, Unión Española tomó un respiro en la parte baja y quedó momentáneamente en el decimocuarto puesto con 20 puntos, dos más que Deportes Limache, que aún debe jugar y quedó como penúltimo.

Por el otro lado, Huachipato perdió terreno en la lucha por un cupo a competencias internacionales y se mantuvo en el noveno lugar con 31 unidades.