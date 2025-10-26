Unión Española cayó ante Cobresal y sigue complicado en la lucha por la permanencia

Unión Española cayó por 1-0 ante Cobresal en un encuentro disputado en el Estadio El Cobre por la fecha 25 de la Liga de Primera y sigue complicado en la lucha por evitar el descenso.

A pesar de la dificultad que supone jugar en la altura de El Salvador donde los mineros siempre se han hecho fuertes, la visita planteó un partido inteligente con líneas muy compactas para evitar el cansancio, proponiendo un duelo de ida y vuelta que tomó por sorpresa al dueño de casa.

Aunque los albinaranjas fueron levantando su nivel en la primera mitad, los hispanos estuvieron cerca de irse en ventaja al descanso luego de que el árbitro Héctor Jona les concediera un penal por infracción del portero Alejandro Santander. Sin embargo, el cancerbero enmendó su error y contuvo el remate de Pablo Aránguiz (43').

Luego de un buen arranque del forastero en el complemento, la escuadra nortina emparejó las acciones y se acercó a la apertura de la cuenta por medio de Andrés Vilches (53' y 61'). Así y todo, el rival no bajó los brazos y respondió con un zapatazo desviado de Ignacio Jeraldino (68').

Sin embargo, el elenco de la Tercera Región siguió intentando y en el minuto 79, Jorge Henríquez conectó con Vilches, quien esperó la subida de Félix Triñanes y habilitó al argentino para que fusilara al arquero Martín Parra y pusiera en ventaja a su equipo, propinándole un verdadero baldazo de agua fría a los contrarios.

Si bien el conjunto capitalino se abocó de inmediato en buscar la igualdad, esta nunca llegó, decretando una derrota que lo dejó en penúltimo lugar con 20 puntos. Los legionarios, en cambio, se consolidaron en el séptimo puesto con 41 unidades, sacándole siete de ventaja a Colo Colo, su más cercano perseguidor.

Cobresal tendrá que trasladarse hasta la Región Metropolitana para enfrentar a Audax Italiano a partir de las 15 horas del próximo viernes, mientras que Unión Española se verá las caras con Everton desde las 20:30 del domingo dos de noviembre en un partido de "seis puntos" por la permanencia.