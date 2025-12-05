Universidad Católica buscará abrochar el Chile 2 ante Unión La Calera en el Claro Arena

Este sábado, Universidad Católica buscará abrochar su clasificación como Chile 2 a la próxima edición de la Copa Libertadores, cuando reciba a Unión La Calera en el Claro Arena.

Los "cruzados" llegan a este encuentro en el segundo puesto de la tabla de posiciones con 55 puntos, con dos unidades de ventaja sobre su perseguidor más cercano, que es O'Higgins, por lo que ganando este partido podrán lograr la clasificación directa a la fase de grupos del torneo continental.

A mitad de semana, la UC recibió la buena noticia de que su delantero Fernando Zampedri podrá estar presente en este encuentro, ya que se le anuló la última amarilla que recibió ante Huachipato y que lo inhabilitaba del duelo ante los «cementeros». Por lo tanto, la formación será la siguiente:

Vicente Bernedo; Tomás Asta-Buruaga, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Gary Medel, Jhojan Valencia, Agustín Farías; Eduard Bello, Clemente Montes y Fernando Zampedri.

Por su parte, Unión La Calera, que viene de caer 0-1 ante Deportes Limache, llega a este encuentro sin posibilidad de pelear puestos de copas internacionales ni peligro en la zona de descenso.

El juez central del partido será Fernando Vejar, asistido por Alan Sandoval y Joaquín Arrue, mientras que Benjamin Saravia actuará como cuarto árbitro; Piero Maza y Emilio Bastías estarán en el VAR.

El duelo está programado para las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Claro Arena, y podrás seguir todos los detalles de este encuentro a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.