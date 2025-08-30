Síguenos:
Universidad Católica extendió su racha triunfal tras derribar a Cobresal en el Claro Arena

Publicado:
Llévatelo:
Universidad Católica consiguió su tercera victoria consecutiva en la Liga de Primera luego de remontar y vencer 2-1 a Cobresal en la fecha 22 de la Liga de Primera. Con goles de Branco Ampuero y un tanto en contra de José Tiznado, los precordilleranos festejaron en el Claro Arena.

