Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Universidad Católica recibirá a O'Higgins en duelo clave por el "Chile 2" de la Libertadores

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El "capo de provincia" también busca un pasaje al torneo continental.

Universidad Católica recibirá a O'Higgins en duelo clave por el
Este domingo, Universidad Católica recibirá a O'Higgins en el Claro Arena por la fecha 26 de la Liga de Primera, con la misión de asegurar el "Chile 2" para la próxima edición de la Copa Libertadores.

Los "cruzados" vienen de una racha de siete partidos ganados de forma consecutiva, además de lograr una importante victoria en el clásico universitario ante Universidad de Chile.

El cuadro dirigido por Daniel Garnero llega con muchas bajas, entre las que destacan Gary Medel, Jhojan Valencia y Fernando Zampedri por suspensión, mientras que Cristián Cuevas, Fernando Zuqui, Carlos Arancibia y Valber Huerta se encuentran lesionados.

Por su parte, O'Higgins viene de una dolorosa derrota ante Coquimbo Unido, que lo alejó del segundo puesto de la tabla y, con ello, de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores. Actualmente se encuentra en el cuarto lugar con 44 puntos.

Con el arbitraje de Héctor Jona todos los detalles de este partido podrán seguirse en el Marcador Virtual y a través de todas las plataformas digitales de Cooperativa.cl.

