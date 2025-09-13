Universidad Católica venció a Deportes Limache y se ilusiona con un cupo para la Copa Libertadores

Universidad Católica venció por 0-1 a Deportes Limache en el Estadio Bicentenario "Lucio Fariña Fernández" de Quillota, por la fecha 23 de la Liga de Primera, y se ilusiona con un cupo a la Copa Libertadores, ya que escaló hasta la cuarta posición con 39 puntos.

En los primeros pasajes del partido, el encuentro fue dominado por los "cruzados", que llegaron con peligro al arco defendido por Nicolás Peranic, pero con el pasar de los minutos el trámite se emparejó y se volvió muy trabado, con faltas por parte de ambos equipos, que terminaron yéndose al descanso sin abrir el marcador.

En la segunda parte, fueron los dirigidos por Daniel Garnero los que lograron abrir el marcador a través de Diego Valencia (52') con un preciso cabezazo dentro del área, tras una asistencia con chilena de Fernando Zampedri.

En los minutos finales, los "tomateros" fueron en busca del empate, generándose varias llegadas con peligro, pero los "cruzados" supieron aguantar y llevarse una victoria clave en su lucha por la clasificación a la siguiente edición de la Copa Libertadores.

Universidad Católica quedó en el cuarto puesto con 39 puntos, con un partido pendiente ante Ñublense, mientras que Deportes Limache sigue en el incómodo lugar 14 con 18 puntos, a tan solo una unidad de los puestos de descenso.

Cabe recalcar que la Liga de Primera entrará en un receso de alrededor de un mes por el Mundial Sub-20 que se realizará en nuestro país, aunque los "cruzados" se pondrán al día ante los "diablos rojos" el jueves 9 de octubre a las 19:30 horas; por su parte, los "tomateros" disputarán la vuelta de semifinales de Copa Chile ante Deportes La Serena el domingo 12 de octubre a las 15:00 horas.