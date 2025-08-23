Universidad Católica vivió estreno triunfal en el Claro Arena con victoria ante Unión Española

En una noche que quedará en las memorias del fútbol chileno, Universidad Católica inauguró el Claro Arena con un triunfo 2-0 sobre Unión Española por la fecha 21 de la Liga de Primera, festejando con todo su regreso a casa luego de tres años de ausencia.

Desde agosto en 2022 que los precordilleranos no gozaban de una alegría en calidad de anfitriones. En dicha oportunidad, impusieron sus términos ante Audax Italiano con un sólido 3-0 y, esta jornada, volvieron a vencer a un equipo de colonias.

Ante más de 20 mil personas, el nuevo coliseo abrió sus puertas muy temprano con distintas actividades simbólicas. Ya con la pelota en juego, Clemente Montes rozó la historia con un derechazo que dio en el travesaño (12').

Era cuestión de tiempo para que los Cruzados se pusieran por delante y el protagonista no podía ser otro, ya que Fernando Zampedri (30')se elevó en el área para conectar un cabezazo que acrecentó su leyenda en la institución.

¡Quién más que tú! Zampedri anotó el primer gol de la UC en el Claro Arena

La algarabía local casi se esfuma de inmediato cuando el juez sancionó penal para la visita (31') tras una caída de Pablo Aránguiz en el área, pero tras una dramática revisión en el VAR, el cobro fue desestimado, devolviendo el aliento a la multitud.

En el complemento, Miguel Ramírez adelantó las líneas de un equipo complicado con el descenso y, aunque coquetearon con el empate, no tuvieron la suerte de que los balones cruzaran la línea de meta.

Con el sufrimiento de la parcialidad local, el fútbol se cerró con un increíble guión. Tras una jugada que casi da el empate, un contragolpe letal de Eduard Bello sentenció el pleito (90+5') y desató la alagarabía.

Eduard Bello sentenció el triunfo de la UC en la apertura del Claro Arena

Con este resultado, Universidad Católica se afianzó en la sexta posición con 33 puntos, mientras que Unión Española sigue complicadísima en la penúltima ubicación con 14 positivos.

En la próxima fecha, los cruzados buscarán seguir con los festejos en el Claro Arena cuando reciban a Cobresal el sábado 30 de agosto a partir de las 17:30 horas. En cambio, los de Miguel Ramírez buscarán redención visitando a Ñublense el domingo 31.