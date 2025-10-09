Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
Universidad Católica y Ñublense se ponen al día en la Liga de Primera
Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
Sigue el partido en Cooperativa.cl.
Sigue el partido en Cooperativa.cl.
Universidad Católica recibe a Ñublense en el Claro Arena por el duelo pendiente a la fecha 19 de la Liga de Primera.
- Síguelo en Cooperativa.cl:
Universidad Católica vs. Ñublense. 20:30 horas. Claro Arena. Sigue el partido por la transmisión de Radio Cooperativa y en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.