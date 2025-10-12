Universidad de Chile y Palestino chocan con la misión de mantenerse en la parte alta de la Liga

Este lunes, la Liga de Primera tendrá uno de los duelos más intensos de la jornada 24 cuando Universidad de Chile y Palestino se vean las caras en el Estadio Nacional, a partir de las 16:00 horas (19:00 GMT).

Los "azules" vienen con un tranco irregular en el Campeonato, ya que pese a conseguir su clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana, no consiguen ganar desde el 9 de agosto. A partir de ahí cayeron ante Audax Italiano, Colo Colo e igualaron ante Deportes La Serena.

Esa situación, provocó que se alejarán en su carrera por el liderato con 39 puntos en el quinto lugar de la tabla, a 17 unidades del liderato que comanda Coquimbo Unido.

En la otra vereda, Palestino aparece sexto con los mismos puntos, aunque con una peor diferencia de gol. El cuadro "árabe" también perdió terreno en las últimas fechas, luego de dos caídas consecutivas ante Cobresal y O'Higgins.

Con el arbitraje de Miguel Araos, todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.