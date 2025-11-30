[VIDEO] Alvaro Ramos anotó ante Everton y encendió la ilusión de Deportes Iquique

Alvaro Ramos puso el 1-0 para Deportes Iquique sobre Everton en Viña del Mar por la fecha 29 de la Liga de Primera.

El goleador histórico de los celestes conectó un cabezazo preciso para vencer la resistencia de Ignacio González. Con este resultado, los "dragones" continúan en la lucha por no descender.

Revisa el gol a continuación: