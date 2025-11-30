[VIDEO] Alvaro Ramos anotó ante Everton y encendió la ilusión de Deportes Iquique
Con este triunfo, los nortinos continúan en la lucha por no descender.
Alvaro Ramos puso el 1-0 para Deportes Iquique sobre Everton en Viña del Mar por la fecha 29 de la Liga de Primera.
El goleador histórico de los celestes conectó un cabezazo preciso para vencer la resistencia de Ignacio González. Con este resultado, los "dragones" continúan en la lucha por no descender.
Revisa el gol a continuación:
🤩⚽🐲 QUÉ DEFINICIÓN— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 30, 2025
Álvaro Ramos cabeceó de manera PERFECTA para anotar el 1-0 de Deportes Iquique en su visita a Everton, en este #MatchdayDomingo de la Fecha 29 por la #LigaDePrimera 2025.
Disfruta lo mejor del fútbol chileno.