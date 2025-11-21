[VIDEO] Alvaro Ramos encendió la ilusión de Iquique en la Liga con un doblete ante Cobresal

Deportes Iquique encendió la ilusión en la lucha por la permanencia en la Liga de Primera, con un doblete de Alvaro Ramos a Cobresal, en el segundo tiempo del duelo de la fecha 28 en el Estadio Tierra de Campeones.

Tras la apertura de la cuenta de César Munder, los "Dragones Celestes" reaccionaron y con dos goles de Ramos pudieron dar vuelta el marcador (48' y 56').

Revisa los goles:

🤩⚽🐉 ¡El Histórico se hace presente!



Álvaro Ramos colocó un extraordinario remate de cabeza para marcar el empate transitorio de Deportes Iquique ante Cobresal, en este #MatchdayViernes, y crece la ilusión por mantenerse en la #LigaDePrimera.



Disfruta de lo mejor del fútbol… pic.twitter.com/WrAfGcMBw7 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 22, 2025