Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Alvaro Ramos encendió la ilusión de Iquique en la Liga con un doblete ante Cobresal

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los "Dragones Celestes" pudieron dar vuelta el marcador para seguir vivos en la permanencia.

Deportes Iquique encendió la ilusión en la lucha por la permanencia en la Liga de Primera, con un doblete de Alvaro Ramos a Cobresal, en el segundo tiempo del duelo de la fecha 28 en el Estadio Tierra de Campeones.

Tras la apertura de la cuenta de César Munder, los "Dragones Celestes" reaccionaron y con dos goles de Ramos pudieron dar vuelta el marcador (48' y 56').

Revisa los goles:

