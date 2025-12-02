[VIDEO] Aránguiz perdió un penal ante el "Mono" Sánchez y en el rebote lo igualó U ante Coquimbo

Universidad de Chile logró el empate parcial 1-1 ante Coquimbo Unido en el segundo tiempo, en el cierre de la penúltima fecha de la Liga de Primera, con un gol de Charles Aránguiz, luego que perdiera, de forma sorpresiva, un lanzamiento penal.

El "Príncipe" se paró en el corazón el área y ejecutó, pero el arquero Diego "Mono" Sánchez logró desviarla, pero en el rebote el capitán azul tuvo su segunda oportunidad y firmó la paridad (48').

Aránguiz, por su parte, no fallaba un penal desde el 25 de octubre de 2016, cuando jugaba en Bayer Leverkusen, en un partido de la Copa de Alemania ante Sportfreunde.

Sin embargo, este lanzamiento penal es el primero que falla vistiendo la camiseta de la U.

Revisa el gol de Aránguiz: