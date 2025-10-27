Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago14.8°
Humedad56%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Barra de Colo Colo dedicó cántico a los jugadores tras el empate con Limache en el Nacional

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Los hinchas manifestaron su molestia por el resultado en la Liga de Primera.

[VIDEO] Barra de Colo Colo dedicó cántico a los jugadores tras el empate con Limache en el Nacional
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Colo Colo sufrió un amargo empate en los minutos finales del duelo ante Deportes Limache en el cierre de la fecha 25 de la Liga de Primera, y tras el encuentro, la barra de los albos, la "Garra Blanca", dedicó un cántico a los jugadores por el inesperado resultado.

"Ganan sueldos millonarios, jueguen con el corazón", entonaron miles de barristas, que manifestaron su molestia por la mala temporada del equipo.

Colo Colo, en el año de su centenario, no pude defender el título y falló en la mayoría de sus objetivos de la temporada. Solo queda pelear por un cupo a la Copa Sudamericana, aunque está a seis puntos de Cobresal, que marca el corte con 41 unidades en el séptimo puesto.

El próximo partido de Colo Colo, faltando cinco duelos por disputar, será ante Ñublense en Chillán, el sábado a las 18:00 horas (21:00 GMT).

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada