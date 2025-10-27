Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Colo Colo y Limache quedaron con 10 jugadores tras las expulsiones de Andía y Vegas

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El defensa tomateros vio la roja directa por fuerte falta a Bolados.

El zaguero albo tuvo una doble amonestación.

[VIDEO] Colo Colo y Limache quedaron con 10 jugadores tras las expulsiones de Andía y Vegas
Colo Colo y Deportes Limache quedaron con 10 jugadores en el primer tiempo del duelo de la fecha 25 del torneo nacional, tras las expulsiones de Yonathan Andía y Sebastián Vegas.

Andía, lateral de los tomateros, vio la roja directa tras revisión del VAR, por una fuerte falta a Marcos Bolados (34').

Minutos después, Colo Colo de inmediato perdió la ventaja numérica, ya que Vegas recibió la segunda tarjeta amarilla (38'), por un manotazo a Daniel "Popín" Castro.

