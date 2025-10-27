[VIDEO] Colo Colo y Limache quedaron con 10 jugadores tras las expulsiones de Andía y Vegas
El defensa tomateros vio la roja directa por fuerte falta a Bolados.
El zaguero albo tuvo una doble amonestación.
El defensa tomateros vio la roja directa por fuerte falta a Bolados.
El zaguero albo tuvo una doble amonestación.
Colo Colo y Deportes Limache quedaron con 10 jugadores en el primer tiempo del duelo de la fecha 25 del torneo nacional, tras las expulsiones de Yonathan Andía y Sebastián Vegas.
Andía, lateral de los tomateros, vio la roja directa tras revisión del VAR, por una fuerte falta a Marcos Bolados (34').
😱🟥🍅 Se le complica el partido a Los Cerveceros— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 27, 2025
Tras la intervención del VAR, Yonathan Andía recibió la tarjeta roja directa por esta fuerte infracción a Marcos Bolados, en este #MatchdayLunes entre #ColoColo y Deportes Limache.
Disfruta de la #LigaDePrimera 2025. Suscríbete… pic.twitter.com/Ylp0svfXLS
Minutos después, Colo Colo de inmediato perdió la ventaja numérica, ya que Vegas recibió la segunda tarjeta amarilla (38'), por un manotazo a Daniel "Popín" Castro.
😬🟥🏁 Todo quedó equiparado en el Nacional— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 27, 2025
Sebastián Vegas vio la segunda amarilla y #ColoColo quedó con 10 jugadores, al igual que Deportes Limache, en este #MatchdayLunes de la Fecha 25 por la #LigaDePrimera 2025.
Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a… pic.twitter.com/LT0TZQmUO6