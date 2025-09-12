[VIDEO] El agónico gol que desató la euforia de Coquimbo en su triunfo sobre Ñublense
Los "piratas" se llevaron los tres puntos en los descuentos.
Coquimbo Unido, sólido puntero de la Liga de Primera, aumentó su histórica racha triunfal con una agónica remontada ante Ñublense por la fecha 23, gracias a un postrero gol en el tiempo adicional.
Corría el minuto 90+3' cuando Cecilio Waterman se zambulló en el área y el balón rebotó, acabando en un autogol de Pablo Calderón para el 2-1 que hizo estallar en júbilo el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".
- Revisa el gol:
🤩⚽🏴☠️ EL GOL QUE DESATÓ LA LOCURA PIRATA— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) September 12, 2025
Que la había tocado Waterman, que fue autogol de Calderón... como sea, COQUIMBO UNIDO LO DIO VUELTA EN EL FINAL.
Así fue como El Barbón superó a Ñublense en este #MatchdayViernes de la Fecha 23, por la #LigaDePrimera 2025.
Disfruta lo… pic.twitter.com/QPeocrBwj2