Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] El agónico gol que desató la euforia de Coquimbo en su triunfo sobre Ñublense

Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los "piratas" se llevaron los tres puntos en los descuentos.

En portada

Coquimbo Unido, sólido puntero de la Liga de Primera, aumentó su histórica racha triunfal con una agónica remontada ante Ñublense por la fecha 23, gracias a un postrero gol en el tiempo adicional.

Corría el minuto 90+3' cuando Cecilio Waterman se zambulló en el área y el balón rebotó, acabando en un autogol de Pablo Calderón para el 2-1 que hizo estallar en júbilo el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

- Revisa el gol:

