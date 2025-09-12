Síguenos:
[VIDEO] El gol de Johansen que hizo reaccionar a Coquimbo contra Ñublense

Los "piratas" remaron desde atrás ante los chillanejos.

Coquimbo Unido veía finalizada su histórica racha de triunfos ante Ñublense en el "Francisco Sánchez Rumoroso", pero Nicolás Johansen puso el empate transitorio 1-1 que hizo reaccionar a los "piratas".

El delantero aurinegro equilibró las acciones con un golpe de cabeza tras el centro de Cristian Zavala.

- Revisa la jugada:

