Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] El golazo de Castellani que ilusionó a Unión Española ante O'Higgins

El volante capitalizó un error de la defensa contraria en Santa Laura.

Gonzalo Castellani castigó un error de la defensa de O'Higgins con un golazo que significó el 1-0 para Unión Española en Santa Laura. Con esto, el volante desató la euforia en un recinto donde el público se mantiene expectante a la lucha por evitar el descenso.

