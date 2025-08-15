Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] El polémico penal que cobró Felipe González para Iquique ante Unión Española

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Los "hispanos" protestaron esta acción en Santa Laura.

[VIDEO] El polémico penal que cobró Felipe González para Iquique ante Unión Española
En el partido entre Unión Española y Deportes Iquique en el Estadio Santa Laura, correspondiente a la fecha 20 de la Liga de Primera, tuvo una controversial acción del árbitro Felipe González, quien sancionó un penal a favor de los "dragones celestes" y que fue reclamado por los hispanos.

El juez del encuentro señaló una falta dentro del área de Bianneider Tamayo en contra de Álvaro Ramos, en una jugada que fue choque entre ambos jugadores.

El VAR no intervino en la controvertida decisión, desatando la furia de los rojos en Independencia. 

Revisa el penal: 

