Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago1.6°
Humedad99%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Facundo Pons anotó en su debut por Deportes Limache ante O'Higgins

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El argentino abrió el marcador para los "tomateros".

[VIDEO] Facundo Pons anotó en su debut por Deportes Limache ante O'Higgins
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El delantero argentino Facundo Pons anotó en su debut y abrió el marcador para Deportes Limache frente a O'Higgins en el Estadio Bicentenario "Lucio Fariña", por la fecha 21 de la Liga de Primera.

El VAR fue protagonista durante algunos minutos, ya que el gol fue inicialmente anulado, pero posteriormente fue ratificado.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada