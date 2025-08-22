Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
[VIDEO] Facundo Pons anotó en su debut por Deportes Limache ante O'Higgins
Autor: Cooperativa.cl
El argentino abrió el marcador para los "tomateros".
El delantero argentino Facundo Pons anotó en su debut y abrió el marcador para Deportes Limache frente a O'Higgins en el Estadio Bicentenario "Lucio Fariña", por la fecha 21 de la Liga de Primera.
El VAR fue protagonista durante algunos minutos, ya que el gol fue inicialmente anulado, pero posteriormente fue ratificado.
