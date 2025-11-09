[VIDEO] "Hazte el guapo en Argentina; lo haces acá, cu...": El round de Ronald Fuentes con Piero Maza

Ñublense cayó en su visita a O'Higgins y una de las imágenes del partido fue el fuerte reclamo de Ronald Fuentes al árbitro Piero Maza en el inicio del partido, lo que le valió tarjeta roja al DT.

Al minuto 27 de juego Gabriel Graciani fue expulsado en los chillanejos. En medio de los reclamos de todos los ñublensinos, el entrenador estalló y le recriminó al juez un cambio de actitud al arbitrar en partidos nacionales y en copas continentales.

"Hazte el guapo en Argentina, weón. Hazte el guapo en Argentina; te haces el guapo acá, culiao", lanzó Fuentes.

Luego de unos segundos Maza se acercó a la banca para expulsar al DT, que tomó rumbo al túnel con una irónica sonrisa.

