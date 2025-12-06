Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
[VIDEO] Ignacio Mesías sorprendió a la UC con un golazo para abrir el marcador
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El delantero "cementero" puso en ventaja a su equipo en el Claro Arena.
El delantero "cementero" puso en ventaja a su equipo en el Claro Arena.
El delantero chileno Ignacio Mesías sorprendio a Universidad Católica y abrió el marcador con un golazo a favor de Unión La Calera en el Claro Arena por la última fecha de la Liga de Primera 2025.
Ver esta publicación en Instagram