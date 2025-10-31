Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera
[VIDEO] Jeisson Vargas anotó su doblete con otro golazo ante Iquique
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El volante tuvo una jornada inspirada en el Tierra de Campeones.
Si el primer gol fue una joya, el segundo fue la confirmación de una actuación consagratoria. Jeisson Vargas selló una jornada inolvidable al marcar su segundo golazo en la victoria de Deportes La Serena como visitante por 2-1 frente a Deportes Iquique.
Revisa su segundo golazo aquí:
😮⚽🔥 ¡PÉGALE COMO QUIERAS, JEISSON!— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 31, 2025
Vargas apunta y saca este zapatazo imposible para Requena, y Deportes La Serena vence a Deportes Iquique en este #MatchdayViernes.
