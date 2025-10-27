[VIDEO] Limache le pegó a Colo Colo en el final con el gol del empate de Luis Hernández Maluenda
El delantero cabeceó un centro de Yorman Zapata en el tiempo agregado.
El delantero cabeceó un centro de Yorman Zapata en el tiempo agregado.
Deportes Limache golpeó a Colo Colo en el final del partido en el Estadio Nacional y se quedó con un empate 2-2 en el cierre de la fecha 25 de la Liga de Primera, con un gol de Luis Hernández Maluenda (90+6').
En el tiempo agregado, Yorman Zapata levantó el centro y Maluenda, quien llevaba apenas unos minutos en la cancha, anotó de cabeza, desmarcado, para superar al meta Fernando de Paul.
Revisa el gol del empate de Maluenda para Limache:
😱⚽🍅 ¡LOCURA DEL TOMATE MECÁNICO!— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 27, 2025
Cuando el partido ya expiraba, Luis Felipe Maluenda colocó un certero cabezazo que significó el agónico empate de Deportes Limache ante #ColoColo, en el #MatchdayLunes de la #LigaDePrimera 2025.
Disfruta lo mejor del fútbol chileno.… pic.twitter.com/7YBMosbcel