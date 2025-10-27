Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago17.2°
Humedad47%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Limache le pegó a Colo Colo en el final con el gol del empate de Luis Hernández Maluenda

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El delantero cabeceó un centro de Yorman Zapata en el tiempo agregado.

[VIDEO] Limache le pegó a Colo Colo en el final con el gol del empate de Luis Hernández Maluenda
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Deportes Limache golpeó a Colo Colo en el final del partido en el Estadio Nacional y se quedó con un empate 2-2 en el cierre de la fecha 25 de la Liga de Primera, con un gol de Luis Hernández Maluenda (90+6').

En el tiempo agregado, Yorman Zapata levantó el centro y Maluenda, quien llevaba apenas unos minutos en la cancha, anotó de cabeza, desmarcado, para superar al meta Fernando de Paul.

Revisa el gol del empate de Maluenda para Limache: 

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada