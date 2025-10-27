[VIDEO] Limache le pegó a Colo Colo en el final con el gol del empate de Luis Hernández Maluenda

Deportes Limache golpeó a Colo Colo en el final del partido en el Estadio Nacional y se quedó con un empate 2-2 en el cierre de la fecha 25 de la Liga de Primera, con un gol de Luis Hernández Maluenda (90+6').

En el tiempo agregado, Yorman Zapata levantó el centro y Maluenda, quien llevaba apenas unos minutos en la cancha, anotó de cabeza, desmarcado, para superar al meta Fernando de Paul.

Revisa el gol del empate de Maluenda para Limache: