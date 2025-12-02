[VIDEO] Martín Mundaca abrió la cuenta para Coquimbo Unido ante la U tras error de Castellón

Coquimbo Unido abrió la cuenta ante Universidad de Chile en Santa Laura, en el cierre de la penúltima fecha de la Liga de Primera, con un gol de Martín Mundaca, quien aprovechó un error defensivo del arquero Gabriel Castellón.

En el minuto 44, Francisco Salinas levantó el centro desde la derecha, y Castellón intentó desviarla, pero quedó corto y la pelota la recibió Mundaca, quien remató como pudo de cabeza y la pelota entró al arco, ante la mirada de los defensores azules.

Revisa el gol de Coquimbo: