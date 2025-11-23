Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Maximiliano Guerrero decretó el 1-0 de la U sobre O'Higgins

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El atacante aprovechó un centro de Matías Sepúlveda para abrir el marcador en un duelo clave por la clasificación a copas internacionales.

Universidad de Chile golpeó primero en su crucial visita a O'Higgins por la fecha 28 de la Liga de Primera 2025. El delantero Maximiliano Guerrero se hizo presente en el marcador al conectar un centro de Matías Sepúlveda, para poner así el 1-0 parcial en Rancagua.

Revisa el gol de la apertura aquí:

