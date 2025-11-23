[VIDEO] Maximiliano Guerrero decretó el 1-0 de la U sobre O'Higgins
El atacante aprovechó un centro de Matías Sepúlveda para abrir el marcador en un duelo clave por la clasificación a copas internacionales.
Universidad de Chile golpeó primero en su crucial visita a O'Higgins por la fecha 28 de la Liga de Primera 2025. El delantero Maximiliano Guerrero se hizo presente en el marcador al conectar un centro de Matías Sepúlveda, para poner así el 1-0 parcial en Rancagua.
Revisa el gol de la apertura aquí:
SE PUSIERON EN VENTAJA EN RANCAGUA
Maxi Guerrero aprovechó un buen centro de Matías Sepúlveda y, sin mayores complicaciones, puso el 1-0 de la U ante O'Higgins en este partido del domingo, en la Fecha 28 por la Liga de Primera 2025.
