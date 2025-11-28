Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Munder aprovechó un regalo de Amor para adelantar a Cobresal ante Colo Colo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Un fallo del central albo permitió a los “mineros” pegar primero.

[VIDEO] Munder aprovechó un regalo de Amor para adelantar a Cobresal ante Colo Colo
 Captura (TNT Sports)
Colo Colo recibió un baldazo de agua fría en su crucial visita a Cobresal por la fecha 29, con la apertura de la cuenta de los "mineros" gracias a un gran error defensivo de la zaga capitalina.

Corría el minuto 12 cuando Emiliano Amor falló un pase a Fernando De Paul, dejando el balón suelto en el área. César Munder estuvo rápido para interceptar, sacarse al arquero en la carrera y anotar.

- Revisa el 1-0 "minero":

