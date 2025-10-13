Síguenos:
[VIDEO] Nicolás Guerra erró un penal ante Palestino y complicó a la U

El delantero desperdició el remate que pudo ser el 3-0.

El atacante Nicolás Guerra desperdició una clara oportunidad de aumentar la ventaja de Universidad de Chile ante Palestino, luego que erró un penal durante el primer tiempo en el Estadio Santa Laura.

El delantero fue una de las figuras en las anotaciones de Lucas Di Yorio, que dejaron 2-0 el partido, y en una pena máxima pudo ampliar la diferencia, pero Sebastián Pérez evitó la conquista.

Minutos más tarde, el cuadro "árabe" alcanzó el descuento gracias a Fernando Meza.

- Así fue el descuento de Palestino:

