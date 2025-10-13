[VIDEO] Nicolás Guerra erró un penal ante Palestino y complicó a la U

El atacante Nicolás Guerra desperdició una clara oportunidad de aumentar la ventaja de Universidad de Chile ante Palestino, luego que erró un penal durante el primer tiempo en el Estadio Santa Laura.

El delantero fue una de las figuras en las anotaciones de Lucas Di Yorio, que dejaron 2-0 el partido, y en una pena máxima pudo ampliar la diferencia, pero Sebastián Pérez evitó la conquista.

Minutos más tarde, el cuadro "árabe" alcanzó el descuento gracias a Fernando Meza.

🤩🧤🇵🇸 HAY VIDA PARA LOS ÁRABES



Sebastián Pérez tapó el penal de Nicolás Guerra y mantuvo con vida a Palestino en el duelo ante #LaU, en este #MatchdayLunes de la Fecha 24 por la #LigaDePrimera 2025.



Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻… pic.twitter.com/I4dpmSk58Y — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 13, 2025

- Así fue el descuento de Palestino: