[VIDEO] O'Higgins condenó a Unión Española al descenso y sigue en la pugna por el Chile 2
O'Higgins condenó a Unión Española este domingo luego de imponerse con un 2-4 en el Santa Laura que hizo descender al cuadro local en la penúltima fecha de la Liga de Primera.
Martín Sarrafiore, Maximiliano Romero, Juan Leiva y Francisco González anotaron para que los rancagüinos sigan en la pugna por el "Chile 2" de la Copa Libertadores.
🇧🇼🔴🟡 El Hispano descendió— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 30, 2025
Revisa los mejores momentos de la victoria de O'Higgins ante Unión Española, que se transformó en el primer equipo en bajar de la #LigaDePrimera, en este #MatchdayDomingo.
