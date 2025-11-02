Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Un fuera de juego privó a Huachipato de festejar el primer gol ante la U

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Lionel Altamirano fue sorprendido en posición ílicita.

Huachipato vio frenados sus festejos de gol ante Universidad de Chile en Talcahuano luego que Lionel Altamirano fue sorprendido en fuera de juego (30').

Si bien, quien convirtió fue Maximiliano Gutiérrez, el ariete del elenco "acerero" entró en posición ílicita al armar la jugada.

