[VIDEOS] Iquique y la U animaron con banderazos la previa de su duelo en el cierre de la Liga

Deportes Iquique y Universidad de Chile calentaron la previa de su duelo de este sábado en el Tierra de Campeones, válido por la última fecha de la Liga de Primera, con banderazos de ambas hinchadas.

En paralelo, los "dragones celestes" se jugarán la permanencia en la categoría de honor, mientras que los "azules" necesitan un triunfo que los acerque a la fase previa de la Copa Libertadores 2025.

Banderazo de Deporte!s Iquique afuera del hotel en Cavancha... pic.twitter.com/1JW9r1iA7x — Ricardo Pinto (@pintoperiodista) December 5, 2025