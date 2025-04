Celtic se coronó tetracampeón de Escocia y alcanzó a Rangers FC en el palmarés

Celtic goleó a domicilio a Dundee por 5-0 y aseguró el tetracampeonato de la Premier League escocesa con cuatro jornadas de antelación, alcanzando a su archirrival Rangers en lo más alto de la tabla de ganadores.

El conjunto de Brendan Rodgers, que sumó su octava en los últimos nueve años, dio caza a los 55 títulos que tenían al conjunto azul como máximo campeón histórico de Escocia.

El dominio de ambas escuadras es total en el país europeo: Detrás de ellos aparecen Aberdeen, Heart of Midlothian e Hibernian con apenas cuatro conquistas. Incluso, el último tonreo sin Celtic o Rangers como monarcas fue el de 1984/1985.

La dorada victoria de Celtic se selló con un autogol del arquero Ryan Strain (30') y sendos dobletes de Nicolas Kühn (38', 45+3') y Adam Idah (47', 58').

De esta manera, los albiverdes llegaron a 84 puntos tras 34 jornadas, sacando una ventaja ya irremontable para Rangers. Ahora, solo les resta esperar la entrega oficial del trofeo, aunque celebraron con todo en el camarín del Tannadice Park antes de volver a Glasgow.

Celtic además tiene la oportunidad de cerrar un triplete, ya que conquistó la Copa de la Liga y disputará la final de la Copa de Escocia contra Aberdeen el 24 de mayo a las 10:00 horas de Chile (16:00 GMT).

