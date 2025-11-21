Alexis Sánchez se reincorporó a las prácticas de Sevilla

Excelentes noticias para Sevilla y su técnico, Matías Almeyda. El delantero chileno Alexis Sánchez dio un paso de gigante en su recuperación al reincorporarse este viernes a los entrenamientos con el grupo, trabajando por primera vez al mismo ritmo que sus compañeros tras varias semanas de baja.

El goleador histórico de la Roja sufrió una lesión en el bíceps femoral que lo mantuvo alejado de las canchas, pero aprovechó el receso por fecha FIFA para trabajar horas extras en su rehabilitación. Su regreso es tan auspicioso que incluso puede entrar en la convocatoria para el partido de este lunes contra Espanyol en Cornellà, aunque la decisión final la tomará el técnico tras las prácticas del fin de semana.

La vuelta de Alexis Sánchez no fue la única buena noticia en la ciudad deportiva. Los jugadores Isaac Romero, Lucien Agoumé y Fábio Cardoso también dieron un paso adelante en sus respectivas recuperaciones y entrenaron parcialmente con el plantel, mostrando una evolución favorable de sus lesiones musculares.

A ellos se suma el defensa Marcao, quien sumó su segundo entrenamiento consecutivo tras superar una contusión ósea. Su retorno es un respiro para Almeyda, quien enfrenta un complejo panorama en la zaga con las bajas seguras de Azpilicueta y Nianzou por lesión, además de Carmona por suspensión.