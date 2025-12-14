Alexis Sánchez volvió a la titularidad en sólida goleada de Sevilla a Real Oviedo

Luego de tres encuentros ingresando desde la banca como progresión tras una lesión, el delantero nacional Alexis Sánchez fue titular en el triunfo por 4-0 de Sevilla a Real Oviedo en la jornada 16 de la liga española.

En un primer tiempo que comenzó con todo, Akor Adams se infiltró en defensa y aprovechó un impecable pase en profundidad de Lucien Agoumé a los 3' para abrir el marcador en el Estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán".

A los 15' una mano dentro del área de los andaluces requirió una revisión en el VAR, pero tras ver las imágenes, el juez desestimó la intención. Asimismo, a los 22' Djibril Sow llegó al área rival y con un remate cruzado venció la resistencia del portero rival, Aarón Escandell.

En el complemento, los sevillanos salieron con todo para asegurar el triunfo y Batista Mendy armó una genialidad frente a la defensa rival y puso el 3-0 en el 51'.

Ya con el resultado a su favor, el elenco de Alexis Sánchez, que disputó 77' y cumplió en labores de marca y distribución, se asentó en el campo y controlo las acciones hasta el final, sentenciando el 4-0 a los 89' con la anotación de Chidera Ejuke.

Con esta gran victoria, Sevilla -que sigue con Gabriel Suazo como baja por lesión- escaló al octavo lugar de la tabla con 20 unidades y cortó una seguidilla de tres fechas sin triunfos.

El próximo desafío de los andaluces será el miércoles 17 de diciembre a las 17:00 horas de Chile (20:00 GMT) contra Deportivo Alavés por Copa del Rey. Respecto a La Liga, visitarán a Real Madrid el sábado 20 a las 17:00.