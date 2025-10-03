Almeyda: "Las realidades de Barcelona y de Sevilla son diferentes"

El entrenador de Sevilla, el argentino Matías Almeyda, declaró este viernes que "las realidades de Barcelona", su rival del domingo en el Estadio "Sánchez-Pizjuán" por la octava fecha de La Liga, y la de los sevillistas "son diferentes, pero esto es 11 contra 11", por lo que cree "difícil, no imposible" ganar.

Almeyda, que compareció ante los periodistas tras el entrenamiento que dirigió en la ciudad deportiva sevillista, el penúltimo antes del encuentro, señaló que desea "ser congruente con el mensaje" que transmite a sus futbolistas, a los que asegura que pueden "dar batalla".

El técnico de Sevilla apuntó que FC Barcelona es un "rival que está preparado para pelear la Champions" y ante el que espera "estar a la altura para devolverle a la afición el aliento" que da al equipo.

El técnico bonaerense asume que su equipo no ha podido "ganar dos partidos seguidos por el momento" pero insistió que los seguidores "son inteligentes y saben que darlo todo, a la larga, te lleva a que el resultado final sea bueno".

Almeyda no quiso extenderse sobre las virtudes del barcelonista Lamine Yamal, ya que "detenerse sólo en un jugador sería un grave error. El Barcelona tiene 20 jugadores buenos" y su entrenador -el alemán Hansi Flick- propicia "un funcionamiento más allá de las cualidades técnicas de cada futbolista. Lamine o Pedri no juegan solos, hay un equipo detrás".