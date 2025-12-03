Almeyda y una frase polémica sobre proyectiles en el derbi: "Si van a Sudamérica, no pueden jugar"

Matías Almeyda alzó la voz tras la dolorosa derrota en el derbi con Real Betis y dejó en claro su postura sobre su continuidad en Sevilla. En la antesala del duelo de Copa del Rey ante Extremadura, el técnico argentino lanzó una advertencia contundente sobre su cargo: "Esta silla no se la entrego a nadie. Me tienen que sacar con diez jueces de acá". El exfutbolista se definió como un luchador y aseguró que su objetivo es cumplir los tres años de contrato que firmó.

El entrenador pidió "sacar el chip del derbi" para afrontar el próximo compromiso como "una final", aunque reconoció sentir frustración por el nivel actual del equipo. Almeyda explicó que el club atraviesa "un momento de combate, lucha y unión", y valoró el apoyo de los 4.000 hinchas que viajarán a Almendralejo a pesar del mal resultado reciente contra Betis.

Fiel a su estilo, el estratega no se guardó críticas hacia el arbitraje y la tecnología, especialmente por la expulsión de Isaac Romero. "Escuchen el audio del VAR, parecían cantantes", disparó Almeyda, quien consideró que la decisión se tomó de forma precipitada.

Además, se refirió a la suspensión temporal del partido por lanzamiento de objetos y lanzó una frase polémica: "Si van a Sudamérica, no pueden jugar un partido. Es un derbi, hay una provocación... era de plástico lo que tiraron".