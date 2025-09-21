Atlético de Madrid igualó con Mallorca aumentó sus dudas en el inicio de la temporada

Atlético de Madrid continúa sembrando dudas en su arranque de campaña tras empatar 1-1 en su visita a Mallorca por la quinta fecha de La Liga, acumulando así cuatro partidos sin ganar en sus últimas cinco presentaciones en España.

Los "colchoneros", que venían de una dura derrota en Anfield ante Liverpool por su estreno en la UEFA Champions League, generaron ocasiones claras hasta que Julián Álvarez no pudo transformar un penal ante el inspirado portero Leo Román.

En el complemento, los de Diego Simeone sufrieron la expulsión de Alexander Sorloth (71'), pero lograron adelantarse gracias a un tanto del inglés Conor Gallagher (79').

Sin embargo, la reacción local llegó rápido con un cabezazo de Vedat Muriqi (85'), quien selló la igualdad en Son Moix.

El empate deja al Atlético con apenas seis puntos en cinco fechas, fruto de una sola victoria, tres empates y una derrota. Con este rendimiento, el equipo del "Cholo" ya quedó a nueve unidades de Real Madrid, líder de la liga, y se ubica noveno en la tabla.

Ahora, los madrileños tendrán que buscar revertir este momento cuando les toque recibir en el Estadio Metropolitano a Rayo Vallecano el próximo miércoles 24 de septiembre. Esta, será su última prueba antes del derbi frente al conjunto "merengue".