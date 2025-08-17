El Atlético de Madrid inició La Liga con una dura derrota en su visita al RCDE Stadium. El cuadro de Diego Simeone se adelantó con un tanto de Julián Álvarez, pero el Espanyol reaccionó con goles de Miguel Rubio y Pere Milla para firmar un 2-1 que amargó el debut "colchonero".

LEER ARTICULO COMPLETO