Betis de Manuel Pellegrini volvió a los abrazos en España tras vencer a Real Sociedad

Real Betis, equipo dirigido por el técnico chileno Manuel Pellegrini, volvió al triunfo en La Liga de España, tras vencer por 3-1 a Real Sociedad este viernes en el marco de la quinta fecha.

El conjunto andaluz arrastraba una mala racha de tres partidos sin ganar (una derrota y dos empates), pero pudo celebrar ante los vascos en el Estadio La Cartuja de Sevilla, ya que el "Benito Villamarín" está en remodelaciones.

La primera parte fue pareja, con apertura de la cuenta del colombiano Cucho Hernández (7') y el empate parcial de Real Sociedad, con gol de Brais Méndez (13').

Sin embargo, en el complemento los pupilos del "Ingeniero" lograron tomar control del marcador, con un autogol de Alex Remiro (49') y un golazo, tras gran jugada colectiva, de Pablo Fornals (68').

Con el resultado, Betis sumó nueve puntos y trepó provisoriamente al cuarto lugar de la tabla, mientras que Real Sociedad está 17°, con apenas dos unidades.

En la próxima jornada, Real Sociedad recibirá a Mallorca en San Sebastián, y Real Betis nuevamente jugará de local, recibiendo a Osasuna.